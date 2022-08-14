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Son dakika 3. sayfa: Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandı

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Son dakika 3. sayfa: Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandı

Son dakika haber: Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandıANTALYA Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bankanın şubesine gelerek arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alıp, banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandı

ANTALYA Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bankanın şubesine gelerek arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alıp, banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cuma günü Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen M.R.D. (36), iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı. Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. M.R.D, geniş güvenlik önlemleri altında Kepez Polis Merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - 3. Sayfa

Antalya Kepez Banka 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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