Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Suç Unsurları Ele Geçirildi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıs ve şüpheli araçlar üzerinde yapılan uygulamada suç unsurları ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suç unsurlarına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede şüpheli şahıs ve şüpheli araçlar üzerinde yapılan uygulamada K.B.E ve M.T isimli şahıslar üzerinden 3 parça halinde toplamda 7 gram olan bonzai maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 4 adet şarjör ve 45 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 1 adet kolonya şişesi içerisinde beyaz renkte bilinmeyen bir miktar sıvı ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Konuya ilişkin tahkikata başlandığı bildirildi. - BALIKESİR