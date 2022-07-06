Balıkesir Karesi'de çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi'nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Balıkesir'in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi'nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine iki müdahale aracı, üç arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda ekip müdahalede bulundu. Bir saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürülen yangında 5 dönüm alan zarar gördü. - BALIKESİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa