Balıkesir Karesi'de çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Balıkesir Karesi'de çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir Karesi'de çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi'nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi'nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine iki müdahale aracı, üç arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda ekip müdahalede bulundu. Bir saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürülen yangında 5 dönüm alan zarar gördü. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir su 3. Sayfa Haberler

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