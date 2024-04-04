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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü istihbarati çalışmalar sonucunda, Balıkesir'in Altıeylül, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir ikamet adresi ve 2 araca yönelik yapılan operasyonda; 42 gram metamfetamin, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2gram kubar esrar, bir hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve 8 bin 55 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 7 gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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