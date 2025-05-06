Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı, usulsüzlük iddialarıyla gündemde. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'na ilişkin hazırlanan ve İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne sunulan resmi tutanakta, vakfın denetim kurulu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Vakıf Başkanı hakkında çok sayıda usulsüzlük iddiasında bulundu. Belgeye göre, mali tabloların şeffaf olmayan biçimde paylaşılması, vekalet usulsüzlükleri ve genel kurul toplantılarında yapılan hukuka aykırı uygulamalar, vakfın işleyişini ciddi biçimde tartışmalı hale getirdi.

İSTANBUL 1. BÖLGE VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETTE BULUNDU

Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'ndaki usulsüzlük iddiaları, yönetimdeki bazı isimler tarafından hazırlanan bir dilekçeyle İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu dilekçede Vakıflar Kanunu'na aykırı olduğu iddia edilen çok sayıda işleme yer verilerek konu hakkında gerekli işlemin yapılması istendi.

Belge içeriğinde öne çıkan başlıca tespitler şunlar:

Vakfın genel kurulu, duyurusu yapılan tarihten (23.02.2025) farklı biçimde 09.03.2025 tarihine ertelenmiş ve bu değişiklik bazı yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında gerçekleştirilmiştir.

09.03.2025 tarihli toplantıda sunulan bilançolar ve gelir-gider tabloları, üyelerle sağlıklı biçimde paylaşılmamış; aktif ve pasiflerin ayrıştırılmadığı ve rakamların şeffaflık ilkesine aykırı biçimde sunulduğu belirtilmiştir.

Toplantıya vekâleten katılan üyelerle ilgili sunulan vekalet belgelerinin yasal usullere uygun olmadığı ve vekâletlerin noter onaylı örneklerle desteklenmediği vurgulanmaktadır.

Genel kurulda oylanan ibra maddeleri, gündem dışı şekilde sunulmuş ve itirazlar dikkate alınmaksızın karar alınmıştır.

Denetim kurulu üyeleri tarafından toplantı sonunda Divan başkanının imzasını içermeyen, sonradan düzenlendiği iddia edilen tutanak örnekleri sunulmuştur.

VAKIFLARIN İŞLEYİŞİ KANUNİ ŞARTLARA BAĞLI

Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'nın bazı üyelerince İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda vurgulanan konulardan her biri Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu'nda detaylı bir şekilde yer alıyor. Bu bakımdan Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen vakıflar, söz konusu kanun hükümlerine uymayı taahhüt etmiş sayıldığından dolayı vakıfların faaliyete geçtiği andan itibaren söz konusu hükümler çerçevesinde işlemesi gerekiyor.

Vakıfların Yönetim Sorumluluğu ve Mevzuat

1. Vakıf Yönetimi Mevzuata Bağlıdır

Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu'na göre, vakıflar kendi senetlerinde belirtilen kurallara uygun şekilde yönetilmek zorundadır. Bu kuralların ihlali, hem idari hem de adli yaptırımlar doğurabilir.

2. Genel Kurul ve Vekâlet Usulü

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uygulama esaslarına göre:

Genel kurul çağrıları, önceden ve yazılı biçimde duyurulmalı,

Katılımcı listeleri eksiksiz tutulmalı,

Vekalet belgeleri noter onaylı veya yasal geçerlilikte olmalı,

Bilanço, faaliyet raporları ve mali tablolar üyelere önceden sunulmalı ve tartışmaya açılmalıdır.

3. Denetim ve Müdahale Mekanizması

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ciddi usulsüzlük tespiti halinde ilgili vakfın yönetimini denetleyebilir, yönetim kuruluna uyarı gönderebilir veya gerekirse yönetimi geçici olarak görevden alabilir. Belgelenmiş ihlaller adli makamlara da bildirilebilir.

İmzası Bulunan Üyeler Ne Talep Ediyor?

Tutanakta imzası bulunan kurul üyeleri, toplantı sürecinin iptal edilmesini, yeniden bir genel kurul yapılmasını ve tüm süreçlerin hukuki denetime açılmasını talep etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu belgeler ışığında bir soruşturma başlatması bekleniyor.