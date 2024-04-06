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Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı

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Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, 2 kadın, bir esnafın tezgahından ürün çalarken yakalandı. Şüpheliler yakalanınca bağırarak ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri "bomba var" çığlını atınca bayram alışverişi için pazara gelenler büyük panikle kaçtı. Kızların yakalandığı ve vatandaşların izdihamla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında yaşandı. İddiaya göre, 2 kadın, bir esnafın tezgahından ürün çalarken suç üstü yakalandı. Ramazan Bayramı nedeniyle büyük yoğunluğun yaşandığı pazarda, bir anda ortalık karıştı. Kızlar ile esnaf arasında tartışma çıktı. Kızlar çığlık atarken, içlerinden biri "bomba var" diye çığlık attı. Bayram alışverişi kabusa dönüşen vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Vatandaşlar kaçarken izdiham oluştu. Bu sırada yere düşenler oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları pazardan tahliye ederken, oradan çıkanlar metrobüse yöneldi. Metrobüste yoğunluk oluştu. Oluşan kuyruk metrelerce uzunluğu buldu.

2 kadın gözaltına alındı

Pazarı birbirine katan 2 kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alından şüpheliler; ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadınların yakalandığı an kamerada

Esnafın kadınları yakalandığı an ise kameraya yansıdı. Görüntülerde esnafın hırsızlıkla suçladığı kadınları kolundan tuttuğu, şüphelilerin ise çığlık attığı ve etraftakilerin de merakla onları izledikleri görülüyor.

"Esnafın tezgahından mallar çalmaya başladılar"

Akgül Aydoğdu, "3 kız gözümüzün önünde esnafın tezgahından mallar çalmaya başladı. Esnaf yakalayınca biber gazı sıktı. Orada arbede oldu. İnsan kaçmaya çalıştı" diye konuştu.

Metrobüsteki kuyrukta bekleyen bir kadın, "Canlı bomba var dediler kaçan kaçana, kimi ezildi, kimi büzüldü. En son kendimizi burada bulduk. Polisler çadırı boşalttı" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bomba var diyorlar. Herkes kaçtı. Düşe düşe kalka buraya geldik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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