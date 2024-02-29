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Bahçeşehir'de drift atan sürücüye 39 bin 220 TL para cezası

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Bahçeşehir'de bir sürücü aracıyla drift attıktan sonra polis ekiplerince yakalandı ve 39 bin 220 TL para cezası kesildi. Sürücünün drift anları ise cep telefonuyla kaydedildi.

Bahçeşehir'de cadde üzerinde aracıyla drift atan sürücü polis ekiplerince yakalanırken 39 bin 220 lira para cezası kesildi. Sürücünün drift attığı anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

Bahçeşehir 1. Cadde üzerinde 23 Şubat günü bir sürücü aracıyla drift attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntünün yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen 34 BHK 178 plakalı araç sürücüsü Zafer B. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü hakkında, "drift yapmak" suçundan 20 bin 342 TL, "yetersiz ehliyet" suçundan 4 bin 64 TL araç sahibine "kullandırmak" suçundan 4 bin 64 TL, "film cam" suçundan 951 TL, "yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülerde plaka takmamak" suçundan bin 671 TL, "mevzuata aykırı çakarlı tertibatı kullanmak" suçundan 4 bin 64 TL, araç sahibine "mevzuata aykırı ışık donanımı takmak kullandırmak" suçundan 4 bin 64 TL olmak üzere toplamda 39 bin 220 TL trafik idari para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesi ise 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca sürücü Zafer B., "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlemlerin yapılabilmesi için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçeşehir 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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