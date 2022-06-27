Bağdat'ta bir baba, kendini ve çocuklarını ateşe verdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cinnet getiren baba, kendini ve 2 çocuğunu ateşe vererek öldürdü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Er- Reşad bölgesinde cinnet getiren bir baba, kendisinin ve 2 çocuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında baba ile çocuklardan biri hayatını kaybederken, 5 yaşındaki diğer çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babanın komşuları, adamın geçim sıkıntısı nedeniyle kendisi ve çocuklarını ateşe verdiğini söylerken, olay sırasında eşinin evde olmadığı öğrenildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa