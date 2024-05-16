Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik olayında gözaltına alınan Kerem Öner serbest bırakıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik olayında hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanarak MİT tarafından gözaltına alındı. Ancak savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik olayında hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanan ve MİT tarafından gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ANKARA