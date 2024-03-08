Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki şüpheli şahsın bağ evinde motosikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik faaliyetler devam ediyor. Kırcaklı Mahallesi'nde M.K.E ve U.A. isimli şüpheli şahısların bağ evinde ve motosikletinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN