Aydın'ın Karacasu ilçesinde kimlik bildirimi yapılmayan işletmelere ceza

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 2 işletmeye çalışan 4 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı için jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan 2 işletmede çalışan toplam 4 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 17. Maddesi kapsamında bin 68 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN