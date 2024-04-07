Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 54 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sanal devriyeler kapsamında 13 siber suç olayında tespit edilen 54 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalar ile sanal alemde suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Mart ayı içerisinde meydana gelen 13 siber suç olayında toplamda 54 şüpheli tespit edilerek adli işlem başlatıldı. İnternet üzerinden yasadışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş içerikli paylaşımlarda bulunan bin 404 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca, oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 218 web sitesine de erişimin engellenmesi sağlandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında önemli bir diğer adım ise toplumun bilinçlendirilmesi oldu. Bu doğrultuda, internet ve sosyal medya kullanımında meydana gelebilecek mağduriyetler konusunda bin 284 öğrenci, 16 öğretmen ve 178 vatandaş bilgilendirildi. Siber suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların da şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yada en yakın güvenlik birimine başvurmaları gerektiğini hatırlattı. - AYDIN