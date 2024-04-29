Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın üç ilçesinde düzenlenen çalışmalarda uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı.

Karpuzlu, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette, Söke ilçesinde B.D, H.K, H.İ.O isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde Kubar esrar ve 22 adet sentetik hap ele geçirildi. N.Ö., M.K., İ.Ö.Y., B.D., H.K., H.İ.O. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN