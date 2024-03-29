Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Kamyonun Altına Saklanırken Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan şüpheli bir şahıs hafriyat kamyonunun altına saklanmak isterken kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu 09 YC 002 plakalı aracı takibe alan ekipler Gölhisar Mahallesi mevkiinde araca 'dur' ikazında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan şüpheliler ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı. Şüpheli şahıslar Çeştepe Otoban Şantiye mevkiinde aracı bırakarak yaya olarak kaçmayı sürürken, şüphelilerden biri hafriyat kamyonunun kasa altında saklanırken yakalandı. M.C.G. (29) isimli şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; 52 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 26 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 110 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliğince birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve kasten yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs M.C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN