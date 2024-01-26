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Aydın'da terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan K.D., hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Aydın Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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