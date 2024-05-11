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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, Efeler, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda silahı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 6 şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından " Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Efeler, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü (TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) propagandası yapmak suçundan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Operasyon Kuşadası Jandarma Koçarlı Efeler Aydın Söke Güvenlik Terör Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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