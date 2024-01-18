Aydın'da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ve fişek ele geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve fişek bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde iki adet tabanca ve fişek ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Akbük Mahallesinde icra edilen devriye esnasında Ö.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 adet seri numarası silinmiş tabanca, 2 tabanca şarjörü, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN