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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahsın ev ve arabasından bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahsın ev ve arabasından bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev ve sorumluluk alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ahatlar Mahallesi'nde A.E. isimli şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler tarafından A.E. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Güvenlik Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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