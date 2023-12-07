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Aydın'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen kazada, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar Malgaçemir Mahallesi ile Köşk'e bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki Çatma Yaylası yakınlarında H.Ş. idaresindeki 09 FC 064 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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