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Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Kilo Kaçak Tütün ve 3 Bin 20 Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan tütün satışı yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 10 kilo kaçak tütün ve 3 bin 20 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 7 bin 400 adet boş makaron, 10 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, bandrolsüz sigara ve puro da ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde tütün satışı yapılan yerlerde yapılan aramalarda 10 kilo kaçak tütün ve 3 bin 20 adet dolu makaron ele geçirildi.

Türkiye genelindeki "Yurt Genelinde Tütün Mamulleri Kaçakçılığına Yönelik Operasyon Uygulaması" kapsamında alınan arama kararının ardından Aydın'da da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince tütün mamulleri satışı yapılan iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 7 bin 400 adet boş makaron, 3 bin 20 adet dolu makaron, 10 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 49 paket içime hazır doldurulmuş bandrolsüz sigara ve 79 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el koyulurken, işyeri sahipleri hakkında kaçakçılık ve kaçak tütün bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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