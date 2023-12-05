Aydın'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 23 Gözaltı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde husumetli 2 aile arasında yaşanan ve sokakları adeta savaş alanına çeviren kavga olayının ardından 23 kişi gözaltına alınırken, sorguları tamamlanan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Olay, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çok sayıda aile üyesinin dahil olduğu kavgada, çok sayıda aile üyesi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından sorguları tamamlanan H.E. ve H.E., adliyeye sevk edildi. Nazilli Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan diğer 21 şahıs ise sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN