Aydın'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 17 Tutuklama

Aydın'ın Buharkent ilçesinde husumetli 2 aile arasında yaşanan ve sokakları adeta savaş alanına çeviren kavga olayının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre husumetli olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çok sayıda aile üyesinin dahil olduğu kavgada, çok sayıda şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan kavgada yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN