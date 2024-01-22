Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan PTT kargo dağıtım aracının altında kalan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Zafer Mahallesi 139 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri manevra yaptığı iddia edilen 06 CIS 956 plakalı kargo aracı sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada, M.C. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın aracın altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Acil sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altındaki yaşlı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulansla Aydın Adnan menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN