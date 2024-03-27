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Aydın'da Faturası Bulunmayan Kurusıkı Tabanca Yakalandı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahıs faturası bulunmayan kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma ve ilçe Jandarma Komutanlıkları halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamköy Mahallesi'nde E.B. isimli şüpheli şahsın faturası bulunmayan kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak 5729 Sayılı Kanununun 4/2 (Bu silahları satan, devreden, satın alan veya devir alanlarca bir ay içinde mülki amire bildirimde bulunmamak) maddesine muhalefetten dolayı şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacasu Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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