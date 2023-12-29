Aydın'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 3 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre asayiş ekiplerinin son zamanlarda yaptıkları çalışmalar neticesinde; Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin A. G. isimli şahıs olduğu, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin D.H.M. isimli şahıs olduğu, Efeler Mahallesi'nde meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin T.U. isimli şahıs olduğu, Girne Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.C.C. isimli şahıs olduğu, Ata Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.F. isimli şahıs olduğu tespit edilerek işlemlere başlanıldı.

Aranan şahıslar yakalandı

Öte yandan yapılan çalışmalarda; hakkında başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.Ü. isimli şahıs, hakkında basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan M.T. isimli şahıs ve hakkında görevli memura mukavemet suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN