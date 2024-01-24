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Aydın'da Aranan 10 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da yapılan emniyet çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 71'i tutuklandı.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay ceza ile aranan V.İ., hırsızlık suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.Ç., hırsızlık suçundan 15 yıl ceza ile aranan E.Ö., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay ceza ile aranan M.K., yağma suçundan 8 yıl 4 ay ceza ile aranan Y.B.'ninde içinde olduğu çeşitli suçlardan aranan toplam 100 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken şüphelilerden 71'i tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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