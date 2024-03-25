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Aydın'da 28 aranan şüpheli yakalandı

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Aydın'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yunus ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında Silahla Yağma suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahısların da olduğu toplam 28 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 3 adet ateşli silah, 1 adet kesici alet, 3 bin 313 adet uyuşturucu hap, 17 gram metamfetamin, 3,64 gr esrar, 1.04 gram eroin maddeleri ile 9 adet çalıntı araç ve 175 adet kesilmiş sahte sigara bandrolü ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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