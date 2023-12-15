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Aydın'da 1 Milyon 300 Bin Liralık Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak yaklaşık değeri 1 milyon 300 bin liralık 94 parça tarihi eseri satmaya çalışırken engelledi. Aydın Müze Müdürlüğü tarafından Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilen eserler ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 şüpheli, yaklaşık değeri 1 milyon 300 bin liralık 94 parça tarihi eseri satmak isterken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre tarihi eser satışının yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, E.B. ve E.T. isimli 2 şüpheli şahsı, ellerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterlerken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1 adet madalyon, 3 adet altın sikke, 37 adet gümüş sikke, 44 adet sikke, 6 adet gümüş yüzük, 3 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen 94 parça eserin, Aydın Müze Müdürlüğü tarafından Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Roma Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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