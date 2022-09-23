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Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Aydın haberleri: Aydının Didim ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Aydının Didim ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahsı suçüstü yakaladı. Göz altına alınan göçmen kaçakçısı tutuklanırken 25 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Akköy Mahallesi'nde boş bir arazi aracını fark eden Jandarma ekipleri aracın yanına gittiğinde aracın hareket etmesinin ardından aracı durdurarak inceleme yaptı. Araçta 25 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü C.A (23) göz altına alındı. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göz altına alınan göçmen kaçakçısı C.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araca ise mahkeme tarafından şerh koyuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Göçmen Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

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