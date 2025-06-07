Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
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Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
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İstanbul Ataşehir'de pitbull cinsi bir köpek, sokakta oynayan bir çocuğa saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk, hafif yaralarla olayı atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de pitbull cinsi bir köpek, sokakta arkadaşıyla oynayan bir çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PİTBULL, ÇOCUĞA SALDIRDI

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı.

Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

GÜÇLÜKLE KURTULDU

O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı. Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi.

Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Sahibi derhâl ceza evine girilmelidir

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

savcının umrunda olmaz . aile kopeğin sahibini bulup vurmalı

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