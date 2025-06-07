Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Ataşehir'de pitbull cinsi bir köpek, sokakta arkadaşıyla oynayan bir çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PİTBULL, ÇOCUĞA SALDIRDI

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı.

GÜÇLÜKLE KURTULDU

O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı. Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.