Astım hastası çocuk yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alerjik astım hastası olduğu belirlenen 11 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu.

Üzücü olay, Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki Ayşe Yüksel'in hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hemen Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Ayşe Yüksel'in öldüğü belirlenirken, küçük kızın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ayşe Yüksel'in alerjik astım hastası olduğu, dün akşamdan itibaren sık sık öksürdüğü ve sabah annesi tarafından yatağında hareketsiz vaziyette bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa