Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Ayılar Kamyonetin Vincini Parçaladı

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'in Taşlıca köyünde orman işçisi Fahrettin Yiğit'in kamyonetine bir ay önce ayı saldırmıştı. Şimdi ise ayılar kamyonetin vinciyle uğraştılar ve aracın camlarını, aynalarını kırdılar. Yiğit, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

1 ay önce kamyonetine ayı saldırmıştı şimdide vincini parçaladı

ARTVİN - Artvin'de 1 ay önce ormanlık alanda orman işçilerine ait kamyonu parçalayan ayılar bu kez de kamyonete ait vincini parçaladılar.

Artvin'in Taşlıca köyünde bulunan Hatila Vadisinde orman işçisi olarak çalışan Fahrettin Yiğit'in kamyonetine bir ay önce ayı saldırmıştı. Ormanda çalışan Yiğit geceden kamyonetini odunla yükleyip, sabahı bekledi. Sabah kamyoneti yanına giden Yiğit gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Yiğit, 1 ay sonra başka bir şok yaşadı.

Yine ormanda park halinde bulunan ve odun taşıma işinde kullandığı kamyonet vinci aç kalan ayıların hedefi oldu.

Araç içinde yiyecek arayan ayılar, aracın camlarını, aynalarını kırdı. Kapılarını parçalayıp kablolarına zarar verdi. O anları yine cep telefonunu kamerası ile kaydeden Yiğit, "Kamyonetten sonra vinci de parçalamışlar. Bize günah değil mi? Bu yıl çalıştığımız kamyonet ve bunun tamirine gidecek. Ne cam bırakmış ne ayna" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fahrettin Yiğit Artvin Haberler

Bakmadan Geçme

Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title