Arnavutköy'de sanayiciler ve iş adamları iftarda buluştu

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında ilçede faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları bir araya geldi.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren sanayici iş adamları Arnavutköy Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programına İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, dernek ve vakıf temsilcileri katıldı. Program protokol konuşmalarının ardından açılan iftar ile son buldu.

"Ramazan paylaşma, ikram ve merhametin zirve yaptığı bir aydır"

Düzenlenen iftar programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu akşam birbirinden kıymetli iş adamlarımız ile maneviyatın yoğun olduğu bir iftar sofrasındayız. Ramazan paylaşma, ikram ve merhametin zirve yaptığı bir aydır. Arnavutköy'ümüzde bu gelenekler yıllardır devam ediyor. İş adamlarımız Arnavutköy'deki sanayicilerimiz sürekli hayır çalışmaları olduğunda bu faaliyetlerin destekçisi oluyorlar bizimle beraber hareket eden toplumun hayrına faaliyet gösteren siz değerli iş adamlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Yine programda konuşan Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Yunus Gürdamur, "Değerli misafirlerimiz bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstihdam ve ülke ekonomimize değer katarak sorumluluk alan meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sosyal çalışmalara katkı sağlayan derneğimiz Arnavutköy'de nakdi ve ani yardımlarda bulunmaktadır. Programımıza katılım sağlayan değerli protokole sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa