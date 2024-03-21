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Arnavutköy'de Lastiği Parçalanan Kamyonet Tehlikeli Yolculuk Yaptı

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Arnavutköy'de lastiği parçalanan bir kamyonet, patlak lastikle kilometrelerce yol gitti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Dursunköy yolu üzerinde arka lastiği parçalanmış bir kamyonet yolculuğa devam etti. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Kilometrelerce parçalanmış lastikten gözüken jant üzerinde yolculuğa devam eden kamyonet diğer araç sürücülerinin tepkisine de neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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