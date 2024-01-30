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Arnavutköy'de Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Kazası

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Arnavutköy'de kar yağışının başladığı esnada önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani şerit değiştiren bir otomobile, seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de kar yağışının başladığı esnada önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani şerit değiştiren bir otomobile, seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun kar yağışında önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani manevra ile şerit değiştiren otomobil sürücüsüne yine aynı yolda seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Kaza anı, kamyonet içerisinde bulunan telefon tutucuda sabitlenmiş cep telefonunun kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Edirne Güvenlik Hava Durumu İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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