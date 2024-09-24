Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Hayvan Barınaklarına Güvenlik Kamerası Zorunluluğu

Ardahan'da Hayvan Barınaklarına Güvenlik Kamerası Zorunluluğu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valiliği, artan hayvan hırsızlıklarına karşı önlem olarak, 100 ve üzeri küçükbaş ya da 10 ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran ahır ve ağıllara güvenlik kamerası kurulmasını zorunlu hale getirdi. Jandarma, hayvan üreticilerini bilgilendirerek uygulamanın önemini vurguladı.

Ardahan'da ahırlara ve ağıllara güvenlik kamerası sistemi kurulması zorunlu oldu.

Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığına sahip önemli illerinden Ardahan'da, son yıllarda yaşanan hayvan hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla Ardahan valiliği tarafından alınan kararla hayvan barınaklarına güvenlik kamerası takılması zorunlu mecbur edildi.

Alınan karar, 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvan ağılları ile 10 adet ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran ahırlarını kapsıyor. Jandarma ekipleri, hayvan üreticilerini ziyaret ederek, güvenlik kamerası takılması zorunluluğu konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Valiliğin aldığı kararda şu ifadeler yer aldı; "Ardahan il sınırları içerisinde 11 bin 506 kayıtlı işletmede toplam 376 bin 962 büyükbaş hayvan, 975 işletmede 238 bin 470 küçükbaş hayvan bulunmakta olup, hayvancılık faaliyetleri vatandaşlarımızın geçim kaynağı açısından büyük öneme sahiptir. Yaşamlarını hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdüren vatandaşların büyük zorluklarla sahip oldukları hayvanların, geçimini yasadışı yollardan sağlamayı meslek edinmiş kişiler tarafından çalınması, aile ekonomileri ile birlikte ülke ekonomisine de önemli ölçüde zarar vermektedir. Ayrıca hayvancılık sektörünün gelişmesini baltalamakta ve kolluk kuvvetlerine duyulan güveni de sarsmaktadır. Bu durum hayvan hırsızlıkları ile kapsamlı ve müşterek bir mücadele gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve dillendirilebilmesi açısından güvenlik kameraları büyük bir öneme sahiptir. İnsanın gözünün atlayabileceği bir detay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabilmektedir. Güvenlik kameralarının suçun belirlenmesindeki öneminin yanında, suçun oluşmasını engelleyici etkisi de mevcuttur.

Hayvan hırsızlıklarının en aza indirilmesi için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında hem maddi hem de psikolojik kazanımları çok daha fazladır. Hayvan hırsızlıklarının önlenebilmesi teknolojik imkanların kullanımını zorunlu kılmakta, besi çiftlikleri, ahır ve ağıllara güvenlik kameralarının takılmasının gerekli olduğu öngörülmektedir. Bu doğrultuda kolluk kuvvetleri, dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güvenlik amaçlı kameralarla suç bölgelerini, cadde, sokak ve meydanları izlemeye almaktadır. Ancak, güvenlik kuvvetlerinin mevcut imkanlarla tüm suç işlenebilecek yerleri kameralarla izlemesi mümkün olamayacağından özel güvenlik hizmetlerinin devreye sokulması, özel güvenlik hizmetinin mümkün olmadığı yerlerin ise güvenlik amaçlı kamera kullanması amaçlanmıştır.

Ardahan Valiliğince uygulamaya konulan bu karar, Ardahan ili mülki sınırları içerisindeki her türlü büyüklükteki işletmeleri, 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvan bulunan ağıllar ile 10 adet ve üzeri büyükbaş hayvan bulunan ahırları kapsamaktadır" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Ardahan Valiliği Yerel Haberler Teknoloji Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi ardahan Tarım

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });