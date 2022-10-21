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Araziden topladıkları mantarı yiyen 2 kadın zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Araziden topladıkları mantarı yiyen 2 kadın zehirlendi

Samsun'da araziden topladıkları mantardan yiyen 2 kadın zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da araziden topladıkları mantardan yiyen 2 kadın zehirlenerek hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadınların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide topladıkları kırmızı mantardan yiyen Aynur S.(49) ile Leyla K.(53) zehirlendi. Zehirlenen kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Leyla K., "Aynur S. araziden topladığı mantardan bana da verdi. Evde yemek yaptım yedim. Ben de zehirlendim, Aynur da zehirlenmiş" dedi.

Tedavi altına alınan kadınların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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