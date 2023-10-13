Arazi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 2'si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 astsubayın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İki aile arasında arazi kavgası nedeniyle silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 7 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki ailenin arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 2'si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 astsubayın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz(56), eski eşi Şerife Bozkurtgötürüldükleri Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri morga konuldu.

Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. ile kızı Zübeyde Ş. ile kavgayı ayırmaya gelen Jandarma Astsubay Y. O. ve Jandarma Astsubay Ö. F. A. yaralandı. Yaralılar Serik ve Antalya'daki hastanelere kaldırılırken, göğüs kısmından yaralanan astsubay Y. O'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.