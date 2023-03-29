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Aranan dolandırıcı Şanlıurfa'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aranan dolandırıcı Şanlıurfa'da yakalandı

Elazığ'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki yol uygulamasında yakalandı.

Elazığ'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan M.G., Ceylanpınar ilçesinde yol uygulamasına takıldı. Ekipler tarafından kimlik kontrolünden geçirilen zanlı, dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılarak gözaltına alındı. M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçakale Cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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