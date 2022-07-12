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Son dakika haberi! Apartta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Apartta çıkan yangın korkuttu Erzurum'da bayramın son gününde yangın paniği Erzurum'da Apartta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Apartta çıkan yangın korkuttu

Erzurum'da bayramın son gününde yangın paniği

ERZURUM - Erzurum'da Apartta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde bulunan ve apart olarak kullandığı öğrenilen binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların binanın çatısından çıkan dumanı görmesi üzerine itfaiye ve polise bilgi verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına müdahale eden ekipleri binada herhangi birinin bulunup bulunmadığını öğrenebilmek için çaba harcadı. Bir itfaiye eri binaya girerek içerde mahsur kalan vatandaş olup olmadığını araştırdı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerine gelen ambulansta 112 ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından çatıdaki yangın kontrol altına alınırken binanın zemin katında bulunan işyeri sahipleri büyük bir panik yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa

Yakutiye İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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