Apartmandaki boruyu çalan hırsız güvelik kamerasına yakalandı - Haberler

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Apartmandaki boruyu çalan hırsız güvelik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalanırken, apartman borusunu çalan bir şahıs da güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalanırken, apartman borusunu çalan bir şahıs da güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık dosyalarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda toplam 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 şahıs yakalanırken, bir şahsın da apartman borusunu çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(Ali Göç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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