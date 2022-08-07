Antalya haber | Antalya'da sürekli yangın çıkan metruk bina mahalle halkını isyan ettirdi

Antalya'da madde bağımlıların kaldığı metruk binada ikinci kez yangın çıktı. Mahalle sakinleri isyan ederken, ikinci katın balkonundan itfaiye merdiveni ile kurtarılan genç basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121. Sokak'ta 4 katlı metruk bir binanın bodrum katında meydana geldi. Binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başka apartmana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Panik yaşayan mahalle halkı ise sokağa çıkarak çalışmaları merakla takip etti.

Öte yandan yoğun duman nedeniyle bina içerisinde bulunan 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından merdivenle ikinci katın balkonundan kurtarıldı. Şahıslardan birisi itfaiye aracından iner inmez basın mensuplarına tepki göstererek, olay yerinden uzaklaştı.

"Biz burada sürekli yangının çıkmasından dolayı şikayetçiyiz"

Binada çıkan yangınlara isyan eden Salih Sancar, "Biz burada sürekli yangının çıkmasından dolayı şikayetçiyiz. İçeride madde kullanıyorlar. Sonra yakıp gidiyorlar. Madde bağımlısı kişiler buraya girerek yangının çıkmasına neden oluyor. Biz şikayetçiyiz. Bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Burada aileler oturuyor, rahatsız oluyoruz" dedi.

"Kimse buna müdahale etmiyor"

10 yıldır binanın hemen yan tarafında oturduğunu belirten Volkan Yoleri ise, "Biz sürekli şikayet ediyoruz ama çözüm bulamıyoruz. Kimse buna müdahale etmiyor. İnsanlara bir şey olmadan önlem alınması gerekiyor. Mahallenin huzurunu bozuyor. Binanın sahibi kimse bir çözüm bulsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA