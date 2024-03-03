Antalya'da Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı.

Yangın, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi. 4238. Sokak'ta bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. ve eşi, 13, 6 ve 3 yaşında olduğu öğrenilen 3 çocuklarını evde bırakarak hasta ziyaretine gitti. Evden dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi üzerine apartman sakinleri, daireye girerek çocukları dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın sonrası apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı öğrenildi. - ANTALYA