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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı böyle bekledi

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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmayı beklemesi kameralara yansıdı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşların kurtarılmayı beklediği anlar ise kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya İtfaiye AFAD 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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