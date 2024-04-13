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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından hat üzerinde mahsur kalan vatandaşlar için başlatılan kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurarak, "24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13'ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK'ya ait 1, OGM'ye ait 1 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"607'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 dron görev yapmıştır. Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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