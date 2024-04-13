Antalya'da Teleferik Kazasında Hayatını Kaybeden Memiş Enes Gümüş Toprağa Verildi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş (54) Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı. 8 kişinin içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu 8 kişi metrelerce yüksekten düştü. Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde yaşayan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş de (14) yaralandı.

Gümüş'ün cenazesi Antalya'dan Söke'ye getirildi. Bağarası Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gümüş mahalle mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN