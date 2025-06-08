Antalya'da SUB Yaparken Fenalaşan Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Antalya'da SUB Yaparken Fenalaşan Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Antalya'nın Konyaaltı sahilinde SUB yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Ömer Meriç Özarbey, arkadaşları ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleyi arkadaşları yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Ablasının gözyaşları arasında yaşanan bu olayda, genç zabıta ekipleri tarafından gereken yardım sağlandı.

Antalya'da SUB yaparken fenalaşarak suya düşen genç boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları ve Deniz Polisi tarafından kurtarılan genç ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada ablası "Ne olur bende kardeşimle geleyim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 kişilik arkadaş grubu ile birlikte SUB (Standup Paddle Board) yapmak için Konyaaltı Sahilinden denize açılan Ömer Meriç Özarbey (19) Atatürk Parkı açıklarına geldiğinde fenalaşarak suya düştü. Bilinci kapalı olan ve su yutan Özarbey'e ilk müdahale grup içinde bulunan asistan hekim olan arkadaşı ve ablası tarafından yapıldı. Durumun 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

Ablası gözyaşı döktü

Deniz Polisi kısa sürede bölgeye ulaşırken, arkadaşları tarafından sudan çıkartılarak SUB üzerine alınan Ömer Meriç Özarbey bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan ve bilinci açılan Özarbey tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay anında yanında olan ve ablası Dilan Özarbey, polis ve sağlık görevlilerine "Ne olur durun, bende kardeşimle geleyim" diyerek gözyaşı döktü.

İlk müdahaleyi grup içindeki Asistan hekim yaptı

Olay anında Özarbey'e ilk müdahaleyi yaparak SUB'a alan Asistan Hekim Ramazan Kılınç, "İlk yanında biz vardık, bayıldığını gördük. Hızlı bir şekilde yanına ulaştık. Bütün arkadaşlar yardım ettik, SUB'un üzerine yatırdık. 30 saniye kadar suyun içinde kaldı. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Hızlı bir şekilde Deniz Polisi geldi. Burayla getirdiler. Burada da ambulansta bilinci yerine geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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