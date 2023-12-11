Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin şarampole devrilip beton zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki-Manavgat D-695 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Saraç'ın kullandığı 43 AEP 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrilip beton zemine çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobili kullanan Ahmet Saraç ile otomobilde yolcu olarak bulunan Batuhan Saraç ve Emrah Bozkurt yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA