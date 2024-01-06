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Antalya'da otel servis aracı bisiklete çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tıraş'ın kullandığı 07 AYL 955 plakalı otel servis aracı, aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Antalya Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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