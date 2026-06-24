20 bin TL aidat, 100 bin TL ek ödeme: Lüks rezidansta aidat krizi mahkemeye taşındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta 20 bin TL'ye çıkarılan aidatlar ve 100 bin TL'lik ek ödeme talebi yargıya taşındı. Kat maliklerinden Hediye Hin, gelir-gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğunu ve bazı aidat borçlarında indirim yapıldığını öne sürdü. Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verirken, duruşma sonrası konuşan rezidans sakini Hediye Hin, yaklaşık 6 milyon TL'lik aidat borcunda indirim yapıldığı iddiasına tepki göstererek, "Benim ödediğim paranın, aidatını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'da lüks konutlarda yaşanan aidat artışı tartışması yargıya taşındı. Konyaaltı ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve ayrıca 100 bin TL ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı. Hin, yüksek aidat artışının yanı sıra siteye ait gelir-gider kalemlerinin şeffaf şekilde açıklanmadığını, bazı aidat borçlarında indirim yapıldığını ve toplantı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğunu iddia etti. Davaya ilişkin duruşma Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya kat malikleri ile taraf avukatları katıldı. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkemeden bilirkişi kararı

Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa 2 haftalık kesin süre verdi. Belgelerin dosyaya kazandırılmasının ardından dosyanın Kat Mülkiyeti Kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmedildi. Bu aşamada tanık dinlenmesinin yargılamaya katkı sağlamayacağına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Bütçe ve bilanço olmadan aidat belirlendi"

Duruşmanın ardından açıklama yapan rezidans sakinlerinden Hediye Hin, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında karar defterinin hazır bulunmadığını öne sürdü. Hin, toplantıda ocak ayı için 120 bin TL ödeme talep edildiğini, sonraki aylar için ise aidatın 20 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Aidat kararının bütçe ve bilanço olmadan alındığını iddia eden Hin, "5 Ocak 2026 tarihinde genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda karar defteri hazır değildi. Ocak ayında 120 bin TL aidat toplandı, diğer aylar için de aidat 20 bin TL olarak belirlendi. Ancak bu belirleme, bütçe ve bilanço olmadan yapıldı" dedi.

"Asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı"

Talep edilen ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetlerin kesildiğini ileri süren Hin, "120 bin TL'nin toplanabilmesi için asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı. Sitede mahrumiyet oluştu. Bunların tamamı da video kayıtlarıyla belgelendi" diye konuştu.

"Borçların düşürülmesini kabul etmiyorum"

Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçlarıyla ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığını iddia eden Hin, bu duruma yasal şerh koyduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Hin, "Sitemizde belli bir grubun ödemediği, yaklaşık 6 milyon TL'ye yakın aidat borcu bulunuyor. Olağanüstü toplantıda bu borçlarda indirim yapılmasına karar verildi. Ancak ben bununla ilgili gerekli yasal şerhimi koydum ve konuyu mahkemeye taşıdım. Kat Mülkiyeti Kanunu ve kişisel haklar gereği böyle bir kararın kabul edilebilir tarafı yok. Benim ödediğim paranın, aidatını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum. Davamın sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Toplanan paraların neden faizde olduğunu soracağız"

Site adına toplanan paraların da faiz hesabında değerlendirildiğini öne süren Hin, bu konunun da yargılama sürecinde açıklığa kavuşmasını isteyeceklerini söyledi. Hin, "Site adına toplanan paraların, faiz kararı alınmaksızın fonlara yatırılıp işletildiğini öğrendik. Borç adı altında toplanan paranın neden faizde olduğunu hukuk önünde soracağız. Aynı zamanda toplanan vekaletlerin usulüne uygun olup olmadığının tespitini de mahkemeden talep edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı